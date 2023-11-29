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Прокуратурой Кузбасса организована проверка соблюдения природоохранного законодательства

Прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса в результате мониторинга средств массовой информации выявлена публикация об образовании на реке Томь в границах города Кемерово полыньи с водой багрового цвета.

По данному факту прокуратурой области с привлечением специалистов Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора организована проверка соблюдения требований экологического законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле прокуратуры области.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

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Кемерово
kuzbassnews.ru
29/11/2023
Общество
Происшествия
Кемерово
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