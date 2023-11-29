Прокуратурой Кузбасса организована проверка соблюдения природоохранного законодательства

Прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса в результате мониторинга средств массовой информации выявлена публикация об образовании на реке Томь в границах города Кемерово полыньи с водой багрового цвета.

По данному факту прокуратурой области с привлечением специалистов Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора организована проверка соблюдения требований экологического законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле прокуратуры области.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области