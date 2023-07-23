Прокуратурой Кузбасса проводится проверка по факту гибели ребенка в водоеме

Предварительно установлено, что 22 июля 2023 года около 17 часов 6-летний мальчик вышел за пределы приусадебного участка своего дома в жилом районе «Кедровка» Рудничного района Кемерово и домой не вернулся. Утром 23 июля в водоеме, расположенном на ул. Российская, обнаружено тело ребенка.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Рудничного района Кемерово Дмитрий Ерынич.

Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, на контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела, возбужденного СУ СК России по Кузбассу.

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