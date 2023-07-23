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Прокуратурой Кузбасса проводится проверка по факту гибели ребенка в водоеме

Предварительно установлено, что 22 июля  2023  года около 17 часов 6-летний мальчик вышел за пределы приусадебного участка своего дома  в жилом районе «Кедровка» Рудничного района Кемерово и домой не вернулся. Утром 23 июля в водоеме, расположенном на ул. Российская, обнаружено тело ребенка.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Рудничного района Кемерово Дмитрий Ерынич.

Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, на контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела, возбужденного СУ СК России по Кузбассу.

 

 

Фото из открытых источников

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Кемерово
kuzbassnews.ru
23/07/2023
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