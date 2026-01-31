Прокуратурой Прокопьевска организована проверка по факту пожара, в котором погибли люди

Сегодня, 31 января, в частной сауне в городе Прокопьевске произошел пожар. Есть погибшие.

На место происшествия незамедлительно выехал исполняющий обязанности прокурора города Евгений Покровский.

По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности и иного федерального законодательства, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, дана надлежащая правовая оценка произошедшему. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратурой на контроль поставлены результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами.

