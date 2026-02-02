Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Прокуратурой Прокопьевска в суд направлен иск о приостановлении деятельности отеля-сауны, в котором 31 января произошел пожар

31 января в здании частного отеля-сауны в г. Прокопьевске произошел пожар, в результате которого погибли 5 несовершеннолетних.

Проведенной по данному факту прокуратурой проверкой выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, а также отсутствие надлежаще оформленных трудовых отношений между индивидуальным предпринимателем и работниками заведения.

В этой связи в отношении владельца  комплекса возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Также прокуратурой города в суд направлен иск о запрете предпринимателю оказывать услуги до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Результаты рассмотрения заявления находятся на контроле прокуратуры области.

Кроме того, надзорным ведомством продолжается проверка обстоятельств произошедшего, в ходе которой будет дана надлежащая правовая оценка деятельности контролирующих органов в сфере пожарной безопасности, соблюдению собственником здания отеля-сауны требований градостроительного законодательства.

Результаты расследования уголовных дел, возбужденных по факту произошедшего следственными органами по ч. 3 ст. 238 УК РФ и ст. 293 УК РФ, находятся на контроле прокуратуры.

 

Фото: пресс-служба Прокуратуры области

 

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
02/02/2026
Происшествия
Прокопьевск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus