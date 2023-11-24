Прокурор области принял участие в заседании Парламента Кузбасса

Сегодня, 24 ноября, прокурор области Александр Блошкин принял участие в заседании Парламента Кузбасса, на котором рассмотрены 33 вопроса, в том числе 16 проектов законов в первом чтении и 14 – во втором.

Так, по результатам рассмотрения депутатами инициативы прокурора области, поддержанной Губернатором Кузбасса, в Закон Кемеровской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской области - Кузбасса по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» внесены изменения, согласно которым устраняется правовой пробел в урегулировании вопроса создания и функционирования комиссий в муниципальных образованиях в части определения норматива численности работников органа местного самоуправления муниципального образования, на постоянной основе выполняющих функцию штатного специалиста (сотрудника) по обеспечению деятельности муниципальных комиссий. В соответствии с внесенными изменениями количественный состав муниципальных комиссий увеличится с 53 до 69.

Кроме того, в первом чтении принят Закон «О внесении изменений в статью 4 Закона Кемеровской области – Кузбасса «О налоге на имущество организаций»,который также был разработан прокуратурой области.

Законопроектом предлагается установить льготы в размере 50 % по налогу на имущество организаций для ресурсоснабжающих организаций, принявших на обслуживание на основании концессионного соглашения объекты жилищно-коммунального хозяйства. Введение данной льготы снизит экономические издержки по содержанию указанных объектов, будет способствовать повышению финансовой устойчивости ресурсоснабжающих организаций, что положительным образом скажется на качестве оказываемых населению коммунальных услуг.

Помимо указанного Парламентом Кузбасса в двух чтениях принят закон, корректирующий параметры бюджета области на текущий год и плановый период.

Все рассмотренные проекты законов предварительно были изучены в прокуратуре области, прошли антикоррупционную экспертизу.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области.