Прошел VI открытый кубок главы Тяжинского муниципального округа по мини-футболу

В турнире приняли участие мужские команды из Тисульского, Тяжинского, Мариинского, Чебулинского и Ижморского муниципальных округов. В спортивном комплексе «Юность» поселка Тяжинский за победу боролись семь команд.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Рубин» (Ижморский округ). На втором месте команда «СДС Чебулинское» (Мариинский округ) и третье место досталось спортсменам из команды «Белогорск» (Тисульский округ).

Лучшим нападающим был признан Дмитрий Калашников из команды «Рубин» (Ижморский округ). Лучший бомбардир – Константин Ложкин из команды «Белогорск» (Тисульский округ), лучший игрок – Владислав Юткин из команды «СДС Чебулинское» (Мариинский округ).