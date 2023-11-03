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Прошел VI открытый кубок главы Тяжинского муниципального округа по мини-футболу

В турнире приняли участие мужские команды из Тисульского, Тяжинского, Мариинского, Чебулинского и Ижморского муниципальных округов. В спортивном комплексе «Юность» поселка Тяжинский за победу боролись семь команд.
По итогам соревнований первое место заняла команда «Рубин» (Ижморский округ). На втором месте команда «СДС Чебулинское» (Мариинский округ) и третье место досталось спортсменам из команды «Белогорск» (Тисульский округ).
Лучшим нападающим был признан Дмитрий Калашников из команды «Рубин» (Ижморский округ). Лучший бомбардир – Константин Ложкин из команды «Белогорск» (Тисульский округ), лучший игрок – Владислав Юткин из команды «СДС Чебулинское» (Мариинский округ).

Спорт
Верх-Чебула
Ижморский
Мариинск
Тисуль
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/11/2023
Спорт
Верх-Чебула
Ижморский
Мариинск
Тисуль
Тяжин
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