В апреле текущего года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области–Кузбассу во исполнение требования Прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса было проведено внеплановое мероприятие по контролю (надзору) в форме инспекционного визита в отношении ИП Вальтер И.В., осуществляющей деятельность по реализации продукции животного происхождения в Таштагольском районе.

В ходе проведения инспекционного визита выявлены следующие нарушения:

- хранение с целью реализации продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих происхождение, качество и безопасность данного вида продукции, что является нарушением «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 27.12.2016 N 589 Приложения №1 и Закона РФ «О ветеринарии» №4979-1 от 14.05.1993;

- реализация продукции животного происхождения без маркировочных ярлыков, что не позволяет определить производителя, дату производства, условия хранения и сроки годности продукции общим, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881.

По факту выявленных нарушений предприниматель привлечена к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.10.8 и ч.1ст14.43 КоАП РФ.