Пушкинский день России отметили в Тяжинском агропромышленном техникуме

К 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина состоялся литературно-гастрономический вечер «Пушкинская кухня». Студенты третьего курса по профессии «Повар, кондитер» рассказали о любимых блюдах поэта и о тех яствах, которые упоминались в его произведениях. Ребята сравнили старинные кулинарные рецепты с современными аналогами, чтобы показать, как традиции прошлого продолжают жить и развиваться в настоящем. Участникам вечера были представлены блюда, которые подавались на стол во времена Пушкина, а также их аналоги нашего времени. Эту встречу ставшую частью масштабной культурной программы, посвященной юбилею великого русского поэта, организовала и провела преподаватель Лариса Николаевна Павлова.

В преддверии Дня русского языка в техникуме состоялся круглый стол «Творчество Пушкина для студентов XXI века». Первокурсники представили свои презентации и рефераты, посвященные произведениям великого русского поэта. Также для студентов первого курса прошел кинолекторий «22 минуты о Пушкине». Советник директора ТАПТ по воспитанию Анна Владимировна Рябова провела для студентов интеллектуальную игру «Тайны Лукоморья: путешествие в мир А. С. Пушкина».

В рамках проекта «В точке притяжения» волонтеры Российского союза молодежи под руководством педагога дополнительного образования Дарьи Александровны Бабич организовали «занимательную перемену». Студенты Тяжинского агропромышленного техникума вспомнили знаменитые произведения Пушкина, декламируя отрывки из «Евгения Онегина», «Капитанской дочки» и «Сказки о рыбаке и рыбке». Ребята получили возможность попробовать себя в роли творцов. Занятия по нейрографике позволили им выразить свои эмоции и мысли, создавая неповторимые изображения, отражающие их индивидуальность. Кто-то из студентов предпочел сыграть в настольную интеллектуальную игру «Словодел».