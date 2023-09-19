Путешествие с питомцем не так уж сложно!

Чтобы вывезти животное в другую страну, в большинстве случаев нужно сделать следующее:

Когда соберетесь в путешествие, узнайте правила ввоза животного в страну назначения на официальном сайте Россельхознадзора во вкладке «Выезд за рубеж с домашними питомцами» (https://fsvps.gov.ru/ru/puteshestvuyushchim). В некоторых странах есть ограничения на ввоз определенных животных. Обратите внимание, что требования стран могут меняться каждый день, поэтому каждый раз проверяйте их актуальность перед поездкой! Если вы планируете посетить несколько стран или путешествуете транзитом, узнайте ветеринарно-санитарные требования всех стран, на территории которых вы будете находиться с животным. Изучите требования перевозки животных на сайте авиакомпании, которой собираетесь лететь. До покупки авиабилета спросите перевозчика о возможности взять животное на конкретный рейс. Купите билет себе и оплатите провоз питомца, при этом имейте в виду, что проведение некоторых ветеринарных процедур займет время (до 1,5-2 месяцев), поэтому позаботьтесь об этом заблаговременно. Когда убедитесь, что на породу вашего питомца нет ограничений за рубежом, оформляйте международный ветеринарный паспорт, который можно приобрести в любой ветклинике или зоомагазине. Международный ветеринарный паспорт — это документ (небольшая книжка), который содержит несколько разделов, посвященных описанию питомца, его идентификации, вакцинации, медицинским обработкам и вмешательствам, а также информацию об имени и контактных данных владельца питомца. Обратитесь в государственную ветклинику (станцию по борьбе с болезнями животных, далее - СББЖ) где вашего питомца подготовят к поездке: сделают необходимые обработки, чипирование, вакцинацию и внесут большинство нужных отметок в международный ветеринарный паспорт, а также помогут заполнить заявление на получение ветеринарного сертификата (Евросправки), о которых говорится ниже (п.5). Первое, что нужно сделать для ввоза животного в большинство стран, - чипировать его. Обращаем внимание, что при ввозе собак и кошек в страны Евросоюза, дата введения вакцины против бешенства не должна предшествовать дате вживления чипа. Если животное уже было вакцинировано в текущем году, а чипирование проведено только сейчас, то прививку от бешенства придется делать еще раз. Вакцинация против бешенства – еще одно обязательное требование для путешествия с животным за рубеж (вакцинация нужна и для поездок с животными по России). Также для посещения некоторых стран требуется сдать тест на наличие титров антител к вирусу бешенства по истечении 21 дня после вакцинации против вируса бешенства. Кроме вакцины против бешенства животному нужно сделать некоторые другие прививки, узнать о которых можно заранее в консульстве той страны, в которую направляетесь вы и ваш питомец. Также в СББЖ не ранее 120 часов и не позднее 24 часов до ввоза животного на территорию Евросоюза необходимо провести обработку животного против эхинококкоза (ленточных червей) с указанием в ветеринарном паспорте животного названия препарата и его производителя, даты и времени обработки. Для вывоза животного из России питомцу необходим ветеринарный паспорт, а также, в зависимости от страны назначения, ветеринарное свидетельство формы № 1 или ветеринарного сертификата Таможенного союза формы № 1, заверенные штампом «Вывоз разрешен» уполномоченным должностным лицом Россельхознадзора, либо ветеринарный сертификат формы № 5а или Евросправка.

Для получения Евросправки или ветеринарного сертификата формы № 5а необходимо обратиться в Россельхознадзор. Чтобы сократить время получения документов, можно оформить ветеринарный сертификат (Евросправку) онлайн в информационной системе Россельхознадзора «eCert», на официальном сайте во вкладке «Выезд за рубеж с домашними питомцами», функция «Оформить сертификат онлайн» (https://ecert.vetrf.ru/pets/export/application/create), а также удаленно записаться на прием для получения документа. Для оформления Евросправки или ветеринарного сертификата формы 5а онлайн в общем доступе имеется Инструкция в сети Интернет (https://help.vetrf.ru/wiki).

При возникновении вопросов о перемещении с животным, воспользуйтесь на официальном сайте Россельхознадзора во вкладке «Выезд за рубеж с домашними питомцами» онлайн-формой «Интерактивный справочник по правилам некоммерческой перевозки домашних животных (собак и кошек)» и получите ответ.