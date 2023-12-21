Рабочим заводов РУСАЛ начали выплачивать еще и квартальные премии

Плюсом к ежегодной «13-й» зарплате. На Новокузнецком алюминиевом заводе ее получил 1381 человек.

Размер премии варьируется от 7 до 12% от размера зарплаты в зависимости от категории. Максимальная премия – 10-12% – предусмотрена для рабочих основного производства. На руководящий состав завода новая мера поддержки не распространяется.

– Первая выплата составила премию за два месяца – ноябрь и декабрь. Ее заводчане получили в день зарплаты отдельной суммой. Следующая премия будет выплачена в апреле в том же порядке, – рассказал заместитель генерального директора РУСАЛа по оперативному управлению, управляющий директор НкАЗа Вячеслав Марков.

– Дополнительно к новой квартальной премии, в конце декабря - вместе с авансом рабочим будет выплачена еще и традиционная годовая премия. Она так же пойдет отдельной суммой. А с января РУСАЛ увеличивает ежесменную дотацию на питание, - отметила директор по персоналу Новокузнецкого алюминиевого завода Светлана Кадетова.

Отметим, что дополнительные премии сотрудникам РУСАЛ вводит несмотря на экономическое давление со стороны недружественных России стран, рекордные пошлины, потерю поставщиков сырья и комплектующих, растущие налоги – все это ставит алюминиевую отрасль страны практически на грань выживания.

– Мы благодарны Олегу Владимировичу Дерипаске, который еще при основании РУСАЛа ввел принципы уважительного отношения к простому рабочему. И они до сих пор незыблемы – при любых обстоятельствах, несмотря на сложности, Компания четко выполняет все взятые на себя социальные обязательства, – прокомментировал руководитель Рабочего совета НкАЗа Сергей Трофимов.

За последние три года заработная на заводах РУСАЛе поднималась уже трижды - в марте 2022 года и еще два раза – в 2021 году, в общей сложности на 30-40%.

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