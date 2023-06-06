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Работниками прокуратуры Кузбасса проведена деловая игра «Судебный процесс» со студентами КемГУ

Прокурорами отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Кузбасса проведена деловая игра «Судебный процесс» со студентами юридического института ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет».

Студентам было предложено выступить в учебном судебном процессе в качестве судьи, секретаря судебного заседания, государственного обвинителя, адвоката, потерпевшего, подсудимого и свидетелей.​

В ходе проведения деловой игры акцентировано внимание на неукоснительное соблюдение норм уголовно-процессуального права всеми участниками процесса.

Проведение деловых игр среди студентов учебных завелений способствует профессиональному ориентированию в области юриспруденции, позволяет применить навыки ораторского искусства, наглядно ощутить состязательность процесса и иные принципы уголовного судопроизводства. Фото: Прокуратура Кузбасса

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kuzbassnews.ru
06/06/2023
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