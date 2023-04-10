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Работники предприятий «Мечела» в Кузбассе совершили восхождение на горную вершину в честь юбилея группы

Работники угольной компании «Южный Кузбасс», «Кузбассэнергосбыта» и «Южно-Кузбасской ГРЭС» (входят в Группу «Мечел») покорили горную вершину «Поднебесные Зубья». Восхождение посвятили 20-летнему юбилею «Мечела».
Специалисты совершили восхождение на вершину воинской славы имени Героя Советского Союза Юрия Двужильного. Вершина находится на отметке 687 метров.

Уникальный проект «Вершины воинской славы» возник в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Безымянные вершины Кузнецкого Алатау и Караканского хребта стали получать имена в честь жителей Кузбасса, удостоенных звания Героев Советского Союза и России.

«В этом году мы отмечаем 20-летие «Мечела» и 30-летие «Южного Кузбасса». Этот год богат на юбилеи, а значит, и на интересные события. Уже прошли поэтический конкурс и конкурс детского рисунка, онлайн-викторина и шахматный турнир, самые смелые покорили вершину, впереди у работников «Южного Кузбасса» – конкурс фотографий, ночной велопробег, соревнования между скейтерами и самокатчиками и другие спортивные и творческие мероприятия», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

«Такие мероприятия, в которых участвуют несколько предприятий Группы, способствуют объединению и сплочению, помогают почувствовать себя частью одной большой команды, проникнуться корпоративным духом», – отметил управляющий директор ПАО «ЮК ГРЭС» Андрей Медведев.

«Наша компания всегда поддерживала активный отдых и спорт. Ежегодно у нас проходят теннисные турниры, соревнования по боулингу и спартакиады. Наши сотрудники организуют велозаезды, принимают участие в Гонке Сибиряков. А вот восхождений еще не было. Отличное начало! Надеюсь, что поездки в горы станут новой доброй традицией «Кузбассэнергосбыта», – для этого у нас достаточно вершин», – подчеркнул Леонид Петров, генеральный директор ПАО «Кузбассэнергосбыт».

 

Фото: Южный Кузбасс

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kuzbassnews.ru
10/04/2023
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