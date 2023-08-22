22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Работники прокуратуры Центрального района Новокузнецка организовали и провели мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России.

Старший помощник прокурора Центрального района Новокузнецка Лазарева Элина с детьми, посещающими отделение дневного пребывания несовершеннолетних, провела квест игру «Один флаг на всех», в ходе которой участники разделились на две команды, получили маршрутные листы и прошли 4 станции: «Собери флаг», «Художественная», «Самые внимательные», «Умники и умницы».

Ребята соревновались в знании пословиц, поговорок о храбрости и героизме, художественных произведений, активно ответили на вопросы об истории России, её устройстве и главных государственных символах, проявили себя в творческих заданиях, изготовили нагрудные ленты с символикой Российского флага для вручения их жителям города.

Представитель прокуратуры разъяснила законодательство о государственной символике и правилах её использования, провела беседу об истории создания, основных направлениях и правозащитной деятельности прокуратуры.

По итогам мероприятия были подведены итоги конкурса рисунков «Флаг моей семьи», победителям вручены грамоты и подарки.

Сотрудник прокуратуры разъяснила законодательство в сфере противодействия терроризму, ответственности за совершение правонарушений и преступлений террористической и экстремистской направленности, положения действующего уголовного законодательства.

Дети проявили неподдельный интерес, задавали многочисленные вопросы, на которые получили ответы. Игра получилась познавательной и веселой.

Фото из открытых источников