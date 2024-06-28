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Работы по обновлению дорожной разметки начались в Тяжине

В первую очередь дорожную разметку наносят по маршрутам движения общественного транспорта и на пешеходных переходах, так как они подвергаются наиболее интенсивному износу.
Работники подрядной организации ЗАО «Тяжинское дорожное ремонтно-строительное управление» наносят разметку на пешеходных переходах с применением термопластика разных цветов и световозвращающих элементов. Краевые и осевые полосы дорожной разметки выполняются с применением специальной эмали, сплошные и прерывистые белые линии наносятся с помощью специальной автодорожной машины.
Обновление дорожной разметки также будет выполнено в поселке Итатский. Все эти меры послужат обеспечению безопасности дорожного движения на автодорогах Тяжинского округа. Работы планируется завершить до конца июля 2024 года.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/06/2024
Общество
Тяжин
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