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Распадская угольная компания приобрела офтальмологическое оборудование для новокузнецкой больницы

Распадская угольная компания помогла больнице Новокузнецка приобрести офтальмологическое оборудование. Более 4,5 млн рублей угольщики выделили на покупку операционного микроскопа для офтальмологического отделения Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 (НГКБ № 1).

Высокотехнологичное оборудование предназначено для проведения операций по поводу катаракты, глаукомы, косоглазия, отслойки сетчатки. Микроскоп оснащен большим набором функций для безопасного и эффективного выполнения процедур. Апохроматическая оптика обеспечивает высокую контрастность и четкость деталей. Специальный фильтр защищает глаза пациентов от яркого света во время хирургических вмешательств. Аппарат оборудован системой просмотра глазного дна, ножным управлением, HD-камерой для проведения анализа операций, ассистентским местом с независимым источником света.

Возможности нового микроскопа повышают качество оказания медицинской помощи, сокращают время проведения операций почти в два раза, обеспечивают комфортные условия работы врачей НГКБ № 1.

 

Фото: управление по связям с общественностью Распадской угольной компании

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/06/2023
Здоровье
Экономика
Новокузнецк
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