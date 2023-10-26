Развитие экспорта в Кузбассе специалисты Россельхознадзора обсудили в рамках работы ежегодной агропромышленной выставки «АГРОКузбасс»

В рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 24 октября в Новокузнецке в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» начала свою работу международная специализированная агропромышленная выставка «АГРОКузбасс».

В ходе работы круглого стола «Развитие экспорта в Кузбассе» с докладами выступили специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу.

Заместитель начальника отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Язькова М.А. осветила основные требования стран импортеров при экспорте растениеводческой продукции из Кузбасса. Отвечая на вопросы присутствующих, М.А. Язькова разъяснила работу Управления по приему и обработке заявок на проведение обследования подкарантинных объектов, при поставке зерна в Китай, с оформлением через систему «Цербер».

Вопросы экспорта подконтрольной ветеринарному надзору продукции осветила заместитель начальника отдела пограничного государственного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте О.Н. Коровина. В ходе доклада подробно был разъяснён алгоритм оформления ветеринарного сертификата и/или разрешения на вывоз из Российской Федерации продукции подконтрольной государственному ветеринарному надзору с помощью сервиса платформы «Мой экспорт».

Подводя итоги работы круглого стола руководство ГАУ КО «Мой бизнес» сообщило о намерении продолжить работу по созданию благоприятных условий для увеличения объемов экспорта агропромышленной продукции из Кузбасса и пожелало успехов всем сельхозтоваропроизводителям в их нелёгком труде.