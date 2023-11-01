Рецепты сохранения душевного комфорта

Кто из нас не подвержен стрессовым ситуациям? Есть же такие счастливчики! Понятно, что стресс негативно сказывается на психике человека, и порой самостоятельно трудно разобраться, что происходит.

«Душевный комфорт – это возможность жить с удовольствием, радоваться новому дню, общаться с близкими и друзьями. Это умение ежедневно контролировать эмоции и преодолевать трудности. Чтобы эффективно справляться со стрессом, укрепить и сохранить психическое здоровье, действовать нужно комплексно», - рассказывает Ольга Наумова, клинический психолог Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова.

Как бороться со стрессом?

Во-первых, ограничьте сами себе потребление негативной информации, просматривайте соцсети и сайты не чаще двух раз в день, утром и вечером не позднее 18 час.

Научитесь планировать свой день, разбейте крупные задачи, которые кажутся невыполнимыми, на несколько мелких частей.

Одним из способов – как справиться с тревогой является физическая нагрузка. Отдавайте предпочтение плаванию, йоге, езде на велосипеде. Больше гуляйте на свежем воздухе, найдите хобби по душе. Все в комплексе поможет обрести душевный комфорт.

«В помощь нашим пациентам «Нейрософт-Психотест» – так называется аппаратно-программный комплекс. Он состоит из десятков специальных программ, что позволяет адаптировать обследование под каждого пациента индивидуально, - продолжает Ольга Владимировна. - Диагностика, необходимая для выявления и оценки степени тяжести психоэмоциональных нарушений, включает в себя проведение различных тестов и опросников. Как правило, исследуем особенности внимания, памяти, мышления, интеллекта, оцениваем психологические свойства человека, определяем уровень стресса. Это важный этап диагностики пациента».

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото)