Региональные соревнования юнармейцев по лазертагу состоялись в Тяжине

Турнир проходит в четыре этапа: три отборочных состоятся в Новокузнецке, Тяжинском округе и Белово. Финал турнира пройдет 24 апреля в физкультурно-спортивном комплексе «Металлург» города Белово. Здесь встретятся команды, занявшие в отборочных турах первое и второе места.

В спортивном комплексе «Юность» в рамках второго отборочного этапа I регионального турнира по лазертагу среди юнармейских отрядов Кузбасса состязались 8 команд из Анжеро-Судженского, Тайгинского, Юргинского, Яйского, Ижморского, Мариинского, Чебулинского и Тяжинского округов.

В ходе соревнований юнармейцы продемонстрировали отличную подготовку. Победу одержали участники команды «Барс» (Тяжинский округ). На втором месте ребята из команды «Стимул» (Анжеро-Судженский округ).