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Региональные соревнования юнармейцев по лазертагу состоялись в Тяжине

Турнир проходит в четыре этапа: три отборочных состоятся в Новокузнецке, Тяжинском округе и Белово. Финал турнира пройдет 24 апреля в физкультурно-спортивном комплексе «Металлург» города Белово. Здесь встретятся команды, занявшие в отборочных турах первое и второе места.
В спортивном комплексе «Юность» в рамках второго отборочного этапа I регионального турнира по лазертагу среди юнармейских отрядов Кузбасса состязались 8 команд из Анжеро-Судженского, Тайгинского, Юргинского, Яйского, Ижморского, Мариинского, Чебулинского и Тяжинского округов.
В ходе соревнований юнармейцы продемонстрировали отличную подготовку. Победу одержали участники команды «Барс» (Тяжинский округ). На втором месте ребята из команды «Стимул» (Анжеро-Судженский округ).

Спорт
Анжеро-Судженск
Белово
Верх-Чебула
Ижморский
Мариинск
Новокузнецк
Тайга
Тяжин
Юрга
Яя
kuzbassnews.ru
21/04/2023
Спорт
Анжеро-Судженск
Белово
Верх-Чебула
Ижморский
Мариинск
Новокузнецк
Тайга
Тяжин
Юрга
Яя
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