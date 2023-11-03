Ресурсоснабжающая организация в Кузбассе эксплуатировала водозаборные скважины без лицензии на пользование недрами

Эти и другие нарушения деятельности одного из муниципальных предприятий региона в области использования источников водоснабжения населения были выявлены прокуратурой г.Мариинска в результате ряда проверок. Принятые меры прокурорского реагирования к устранению нарушений санитарного законодательства не привели, поэтому прокурор обратился в суд…

Из материалов дела следует, что в ведении муниципального казённого предприятия «Ресурс», предоставляющего услуги холодного водоснабжения на территории Мариинского муниципального округа, находятся 32 водозаборные скважины. В результате проведённой прокуратурой г.Мариинска проверки установлено, что в нарушение требований санитарного законодательства для этих скважин не установлены зоны санитарной охраны. Более того, прокуратурой установлено, что ресурсоснабжающее предприятие эксплуатирует водозаборные скважины без лицензии на пользование недрами. В июле прошлого и в марте текущего года руководителю предприятия прокурором были внесены представления в связи с выявленными нарушениями. Также по инициативе прокурора в отношении руководителя организации были возбуждены дела об административных правонарушениях, в результате рассмотрения которых старшим государственным инспектором Кузбасса в области охраны окружающей среды директор организации был оштрафован в общей сумме на 60 тысяч рублей.

Однако, несмотря на принятые меры прокурорского реагирования, до настоящего времени выявленные нарушения не устранены. Отсутствуют как зоны санитарной охраны объектов водоснабжения, так и лицензия на пользование недрами.

Администрация Мариинского муниципального округа и Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации, перекладывая ответственность друг на друга, исковые требования не признали и утверждали, что не могут являться ответчиками по заявленным прокурором требованиям. А представитель ресурсоснабжающей организации в письменном отзыве на заявление прокурора указал, что предприятие находится в таком финансовом положении, что не в состоянии самостоятельно, без помощи извне, исполнить требования о приведении своих водных объектов в соответствие с нормами экологического законодательства.

Несмотря на возражения ответчиков относительно заявленных требований, исследовав представленные доказательства, суд посчитал необходимым требования прокурора удовлетворить в полном объёме.

«Использование источников водоснабжения в нарушение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения создаёт угрозу безопасности людей, увеличивает риск возникновения массовых инфекционных заболеваний населения», – говорится в решении суда.

В течение года со дня вступления решения в законную силу ресурсоснабжающая организация обязана устранить выявленные нарушения, а органы местного самоуправления обязаны обеспечить необходимые для этого условия путём финансирования соответствующих мероприятий.

Администрация Мариинского муниципального округа не согласилась с решением суда, обжаловав его в вышестоящую судебную инстанцию, но судебная коллегия по административным делам Кемеровского областного суда 1 ноября 2023 года оставила принятое решение без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников