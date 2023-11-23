Результаты мониторинга ФГИС «Меркурий»

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия - наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности), проведенного путем анализа информации из ФГИС «Меркурий» на территории Кемеровской области-Кузбасса в течении этого года выявлен 71 случай фальсификации продукции (производство готовой продукции из нелогичного объема сырья, производство продукции без сырья (оформление производственного ВСД без указания сырья), производство продукции из иного биологического вида):

- молочная продукция – 33 случая на предприятиях:

ООО «Родная Земля», ИП Глава к(ф)х Лобанова Галина Михайловна (сыроварня), ИП Воронов Игорь Сергеевич, ООО "Натуральное молоко", ООО "Томак НК", ООО "МПО "Скоморошка", ООО "Ренессанс", ООО "Зерноград", ООО "Сибмол", ИП глава к(ф)х Балбин Иван Николаевич, ИП Колосова Надежда Петровна , ООО "Селяна";

-мясная продукция - 26 случаев выявления на предприятиях: ООО "Кит СК", ООО "Кузнецкие Мясные Продукты", ИП Хренова Светлана Петровна, ООО "Мяско Плюс", ООО "ПК-Каприз", ООО "Зеленая Долина», Сельскохозяйственная Артель (колхоз) "Заря", ООО "Боровково", ООО "Альбатрос", ИП Колосова Надежда Петровна, ИП Дмитриева Елена Ивановна, ООО "Индустрия Питания ", ООО "Старт", ЗАО "Кузбасский Пищекомбинат", ИП Воков Анатолий Павлович;

-рыбная продукция -10 случаев выявления на предприятиях: ООО "Астронотус", ООО "ПКФ Астериас" (склад мороженных полуфабрикатов), ООО "Галеон", ООО "Галле";

-свиноводческая продукция – 2 выявления на предприятиии ООО "Индустрия Питания ".

На основании вышеизложенного, хозяйствующим субъектам выдано 36 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований РФ в области ветеринарии.

Уполномоченным лицам отправлены 43 предупреждения в ФГИС «Ветис. Паспорт» и заблокировано- 15 пользователей.