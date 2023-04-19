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Росгвардеец на выходном дне пресек попытку грабежа в торговой точке

 В Анжеро-Судженске младший сержант Иван Шабалин благодаря оперативным действиям задержал судимого грабителя колбасных изделий из магазина.

В вечернее время в продуктовом магазине на улице Желябова росгвардеец оплачивал покупки, когда заметил убегающего с неоплаченным товаром мужчину. Младший сержант проследовал за злоумышленником, остановил его во дворе соседнего дома и задержал для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за кражи 48-летний местный житель.

 По предварительной информации, подозреваемый взял с полки 6 палок колбасы и попытался покинуть торговую точку, не оплатив товар. Бдительный росгвардеец задержал мужчину и передал сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
19/04/2023
Происшествия
Анжеро-Судженск
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