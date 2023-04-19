Росгвардеец на выходном дне пресек попытку грабежа в торговой точке

В Анжеро-Судженске младший сержант Иван Шабалин благодаря оперативным действиям задержал судимого грабителя колбасных изделий из магазина.

В вечернее время в продуктовом магазине на улице Желябова росгвардеец оплачивал покупки, когда заметил убегающего с неоплаченным товаром мужчину. Младший сержант проследовал за злоумышленником, остановил его во дворе соседнего дома и задержал для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за кражи 48-летний местный житель.

По предварительной информации, подозреваемый взял с полки 6 палок колбасы и попытался покинуть торговую точку, не оплатив товар. Бдительный росгвардеец задержал мужчину и передал сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия