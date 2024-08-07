Росгвардеец на выходном дне пресек попытку хищения из торговой точки

В Новокузнецке сотрудник филиала вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик Илья Пекшев благодаря оперативным действиям задержал похитителя мясной продукции из магазина.

В дневное время росгвардеец на улице Ленина заметил мужчину, которого попыталась остановить работница торговой точки. Выяснилось, что гражданин сложил в штаны несколько палок колбасы и вакуумных упаковок курицы и шашлыка на сумму более 5 000 рублей, после чего попытался скрыться. Страж правопорядка оперативно отреагировал и остановил 36-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства прибывший экипаж Росгвардии передал задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия