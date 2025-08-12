Росгвардеец помог разыскать пропавшего кузбассовца в глухом лесу

В Тисульском муниципальном округе 64-летний житель посёлка, заблудившийся в лесу, был найден живым и невредимым благодаря сотруднику вневедомственной охраны Росгвардии.

По предварительной информации, мужчина отправился в лес примерно за 12 километров от населённого пункта, чтобы собрать заготовки на зиму. Однако в тот же день он потерял ориентир и не смог выбраться самостоятельно.

Когда мужчина не вернулся домой, его сын обратился в полицию. В свой выходной младший сержант Леончиков решил помочь поисковикам, задействовав собственный вездеход. Во время обхода территории совместно с отцом он наткнулся на дезориентированного пожилого мужчину в лесном массиве. Сотрудник Росгвардии убедился, что пострадавший не получил серьёзных травм, и доставил его в посёлок, где его передали сотрудникам органов внутренних дел.

В настоящее время мужчина находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фото: Росгвардия