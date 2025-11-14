Росгвардеец рассказал анжеросудженским школьникам о службе и безопасности

В школе №8 города Анжеро-Судженска состоялась встреча учащихся с сотрудником филиала вневедомственной охраны Росгвардии. Мероприятие прошло в рамках мероприятий ко Дню призывника. Школьники смогли узнать о службе в войсках правопорядка и повседневной работе сотрудников Росгвардии, которые обеспечивают безопасность граждан и охраняют общественный порядок.

Во время встречи росгвардеец рассказал ребятам о задачах вневедомственной охраны, обеспечивающей безопасность граждан и охрану имущества, о буднях сотрудников, выезжающих на сигналы тревоги и пресекающих противоправные действия. Школьники узнали, как действует система тревожной сигнализации и насколько важно быть внимательным и дисциплинированным в экстренных ситуациях.

«Работа с молодежью – одно из важнейших направлений нашей деятельности. Мы стараемся показать ребятам, что служба в Росгвардии – это путь настоящих защитников, где ценятся ответственность, смелость и стремление приносить пользу обществу», – подчеркнул представитель ведомства.

В завершение встречи почетный гость ответил на вопросы школьников и рассказал о возможностях поступления в вузы Росгвардии, где готовят специалистов для службы в подразделениях правопорядка. Он пожелал ребятам успехов в учебе и отметил, что именно с таких шагов начинается путь к выбору достойной профессии и служению Родине.

Фото: Росгвардия