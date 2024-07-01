Росгвардеец в выходной день предотвратил имущественное преступление

В городе Белово сотрудник городского филиала вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант Дмитрий Костюра, находясь на выходном дне, задержал кузбассовца при попытке похитить имущество из автомобиля.

В свободное от службы время дежурный пульта централизованной охраны с балкона своего жилища заметил, как подозрительный мужчина взял из салона припаркованного «Ниссан Террано» рюкзак и попытался скрыться. Офицер незамедлительно отреагировал на противоправные действия и в ходе преследования задержал 33-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, автомобиль потерпевшего был не заперт, что позволило злоумышленнику завладеть чужой сумкой, в которой находились денежные средства и документы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардеец передал задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Имущество возвращено законному владельцу.

Росгвардия напоминает о необходимости соблюдения мер имущественной безопасности. Убедитесь, что окна и двери вашего транспортного средства всегда закрыты, даже если вы отлучаетесь всего на несколько минут. Также настоятельно рекомендуется использовать сигнализацию для дополнительной защиты.

Фото: Росгвардия