Росгвардейц в Киселевске задержали нарушителя, нанесшего ущерб автовокзалу

Сотрудники Росгвардии в Киселевске отреагировали на вызов работников автовокзала и задержали местного жителя, который под воздействием алкоголя разбил стеклопакет запертой входной двери, причинив материальный ущерб.

По предварительной информации, в вечернее время 50-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения попытался зайти в помещение автовокзала через запертую входную дверь. В результате мужчина ногой разбил стеклопакет, после чего попытался скрыться с места пришествия на общественном транспорте. Работники автовокзала нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, который оперативно прибыл на вызов и снял с рейса предполагаемого виновника в повреждении имущества.

Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали задержанного мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под защитой силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия