Росгвардейцы и медики объединились для помощи опасному пациенту

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии усмирил агрессивного пациента, который препятствовал работе медиков.

В дневное время росгвардейцы в кратчайший срок прибыли на вызов сработавшей сигнализации в карете скорой медицинской помощи на проспекте Ленина. На месте происшествия стражи правопорядка выяснили, что в общежитии находится агрессивный мужчина, который представлял опасность для себя и окружающих.

По предварительной информации, за помощью к медикам обратилась знакомая 37-летнего местного жителя, с которым она распивала спиртные напитки у него дома. На фоне злоупотребления алкоголем мужчина стал вести себя неадекватно, причинив себе порезы рук кухонным ножом. Прибывшие на вызов медики безуспешно пытались оказать помощь горожанину, который вел себя агрессивно. В результате фельдшер нажал на кнопку экстренного вызова сотрудников Росгвардии, которые успокоили гражданина.

Мужчине была оказана медицинская помощь, после чего для разбирательства он был передан сотрудникам органов внутренних дел.

В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз», позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия