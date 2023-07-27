Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы и медики объединились для помощи опасному пациенту

 В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии усмирил агрессивного пациента, который препятствовал работе медиков.

В дневное время росгвардейцы в кратчайший срок прибыли на вызов сработавшей сигнализации в карете скорой медицинской помощи на проспекте Ленина. На месте происшествия стражи правопорядка выяснили, что в общежитии находится агрессивный мужчина, который представлял опасность для себя и окружающих.

 По предварительной информации, за помощью к медикам обратилась знакомая 37-летнего местного жителя, с которым она распивала спиртные напитки у него дома. На фоне злоупотребления алкоголем мужчина стал вести себя неадекватно, причинив себе порезы рук кухонным ножом. Прибывшие на вызов медики безуспешно пытались оказать помощь горожанину, который вел себя агрессивно. В результате фельдшер нажал на кнопку экстренного вызова сотрудников Росгвардии, которые успокоили гражданина.

 Мужчине была оказана медицинская помощь, после чего для разбирательства он был передан сотрудникам органов внутренних дел.

 В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз», позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
27/07/2023
Происшествия
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus