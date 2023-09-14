Росгвардейцы и полицейские провели профилактическую акцию для студентов, посвященную Всероссийской неделе трезвости

В Новокузнецке офицер городского филиала вневедомственной охраны Росгвардии капитан Василий Левин совместно с коллегами из городской Госавтоинспекции, а также врачами Наркологического диспансера провели для студентов Сибирского государственного индустриального университета профилактическую акцию. Мероприятие в рамках Всероссийской неделе трезвости было призвано напомнить молодым людям о важности здорового образа жизни, борьбе с алкоголизмом и заботе о собственном здоровье.

В ходе встречи со студентами правоохранители провели беседу о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения, а также обратили внимание, что именно алкоголь во многом является причиной совершения противоправных деяний. Капитан Василий Левин на личном опыте рассказал, как сотрудникам Росгвардии нередко приходится пресекать правонарушения и преступления, участниками которых являются граждане «под градусом».

Чтобы не только услышать, увидеть, но и прочувствовать на себе организаторы профилактической акции прибегли к современным технологиям. Врачи-наркологи предложили студентам с помощью очков виртуальной реальность испытать на себе различную степень опьянения, выполнив ряд физических испытаний. Студенты смогли на себе оценить эффект пьяного вождения и сделать для себя правильные выводы - пить, нельзя рулить.

Фото: Росгвардия