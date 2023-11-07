Росгвардейцы и школьники провели телемост с хозяином легендарного служебного пса

В преддверии Дня народного единства в кузбасском центре «Дом Юнармии» областной столицы школьники встретились с представителями ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. На встречу была приглашена необычная гостья – служебная собака по кличке Чара. Вместе со своим хозяином восточно-европейская овчарка была награждена медалью «За разминирование», заслуженной в ходе выполнения служебно-боевых задач по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

На мероприятии кинолог ОМОН с позывным «Наум» рассказал о своем боевом псе, а также о задачах кинологов. Омоновец подчеркнул, что Чара – преданный друг, которая всегда была рядом с ним в районах СВО.

В ходе встречи воспитанники класса Росгвардии школы №74 принесли награды легендарного служебного пса по кличке Принц, который вместе с хозяином полковником Вячеславом Севодняевым проходил службу во внутренних войсках в городе Кемерово. Спустя 50 лет с момента трагической гибели Принца, место его захоронения было найдено юнгвардейцами.

На мероприятии участникам удалось связаться по видеоконференцсвязи с хозяином Принца, который рассказал школьникам о героических фрагментах из жизни одной из самых известных собак страны. Вячеслав Михайлович рассказал, что его пес отличался не только феноменальной силой и выносливостью, но также обладал необычайным интеллектом. Кинолог вспомнил о первой встрече с его главным в жизни четвероногим другом. Тогда он дал обещание матери Принца прославить её пса на весь СССР. Так и случилось!

Вместе с хозяином Принц переплыл русло Волги, снимался в фильмах и телепередачах. В Кемерове пес стал грозой преступников. Овчарка помогала раскрывать сложные преступления и разыскивать беглых заключенных. За свою жизнь Принц был отмечен 33 медалями и знаками отличия. В феврале 1973 года легендарного пса застрелил неизвестный во время прогулки. Спустя 50 лет место захоронения четвероногого героя в Кемерове оказалось в опасности из-за работ по благоустройству. Росгвардия, продолжая традиции внутренних войск, приняла решение увековечить память о погибшей служебной собаке и перенести после реставрации мемориал и останки Принца на территорию отряда специального назначения «Кузбасс».

Вячеслав Михайлович поделился, что в настоящий момент пишет книгу, посвященную Принцу, а также планирует при удобном случае посетить столицу Кузбасса, чтобы навестить своего верного друга.

Фото: Росгвардия