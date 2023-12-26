Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы исполнили новогодние желания кузбасских детей

В областном центре в рамках всероссийской ведомственной акции Росгвардии «Дед Мороз специального назначения» сотрудники специальных подразделений подготовили подарки для кузбасских детей-сирот.

Письма с пожеланиями юных кузбассовцев были вывешены на новогодней елке в одном из торговых центров. Росгвардейцы уже по традиции откликнулись на трогательные послания и приобрели подарки, которые пожелали дети в своих обращениях к Деду Морозу.

Куклы, мягкие игрушки, машинки, музыкальные инструменты, развивающие игры и многое другое спецназовцы совместно с воспитанниками классов Росгвардии школы №74, чьи родители также поучаствовали в благотворительности, передали волонтерам всероссийской акции «Елка желаний». В скором времени долгожданные презенты отправятся в детские дома и детям из многодетных опекунских и приемных семей.

В канун Нового года росгвардейцы воплотили заветные новогодние желания более 25 кузбасских ребят.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
26/12/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus