Росгвардейцы исполнили новогодние желания кузбасских детей

В областном центре в рамках всероссийской ведомственной акции Росгвардии «Дед Мороз специального назначения» сотрудники специальных подразделений подготовили подарки для кузбасских детей-сирот.

Письма с пожеланиями юных кузбассовцев были вывешены на новогодней елке в одном из торговых центров. Росгвардейцы уже по традиции откликнулись на трогательные послания и приобрели подарки, которые пожелали дети в своих обращениях к Деду Морозу.

Куклы, мягкие игрушки, машинки, музыкальные инструменты, развивающие игры и многое другое спецназовцы совместно с воспитанниками классов Росгвардии школы №74, чьи родители также поучаствовали в благотворительности, передали волонтерам всероссийской акции «Елка желаний». В скором времени долгожданные презенты отправятся в детские дома и детям из многодетных опекунских и приемных семей.

В канун Нового года росгвардейцы воплотили заветные новогодние желания более 25 кузбасских ребят.

Фото: Росгвардия