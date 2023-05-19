Росгвардейцы из Кузбасса собрали трогательные посылки для передовой

В Прокопьевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в рамках ведомственной акции «Своих не бросаем» собрали и отправили посылки для коллег, которые выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Правоохранители собрали посылки с подарками и письмами от детей с теплыми пожеланиями, а также положили адресатам вещи первой необходимости, продукты питания и сладкие подарки. Вскоре посылки будут доставлены росгвардейцам на территорию выполнения служебно-боевых задач.

«Считаю, что поддержка своих сослуживцев – это очень важная миссия. Поэтому мы решили отправить подготовленные для ребят посылки с вещами, которые, надеемся, пригодятся им», – рассказала начальник отделения кадров Прокопьевского филиала вневедомственной охраны Росгвардии капитан Алла Дьяконова.

Фото: Росгвардия