Росгвардейцы из Мариинска вернули матери ушедшего из дома подростка

В городе Мариинск сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали помощь обеспокоенной матери в поисках ее ребенка.

Вечером экипаж Росгвардии в составе прапорщика Никиты Васильева и старшего сержанта Артема Тюрина получил информацию о пропавшем 11-летнем горожанине. За помощью обратилась местная жительница, сообщившая, что сын ушел из дома в ее отсутствие.

В ходе поисков росгвардейцы обнаружили подростка в компании сверстников около одного из торговых центров. Оказалось, что мальчик, не предупредив родных, отправился на встречу с друзьями и оставил телефон дома намеренно.

Росгвардейцы обеспечили безопасность подростку и вызвали на место сотрудников ПДН. После профилактической беседы подросток был возвращен домой.

Фото: Росгвардия