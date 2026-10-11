Росгвардейцы из Яшкино присоединились к акции помощи бездомным животным

В поселке Яшкино сотрудники филиала вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в благотворительной акции по сбору помощи для подопечных приюта «Верный» в Кемерове.

Пункт сбора помощи организовали на базе средней общеобразовательной школы № 5. К акции присоединились школьники, педагоги и росгвардейцы. Они собрали необходимые для содержания животных вещи и продукты: сухие и влажные корма для кошек и собак, крупы, овощи и хозяйственные принадлежности.

«Наше участие в подобных акциях показывает, что забота об окружающих проявляется не только при выполнении служебных задач, но и в готовности поддержать тех, кто нуждается в помощи. Надеемся, что совместная инициатива станет и для других примером того, как общими усилиями можно сделать доброе дело», - отметил начальник филиала вневедомственной охраны Росгвардии капитан полиции Роман Ш.

Сотрудники вневедомственной охраны не остались в стороне и внесли свой вклад в общее доброе дело. Благодаря совместным усилиям удалось собрать полезные запасы, которые помогут обеспечить повседневные потребности четвероногих обитателей приюта.

Фото: Росгвардия