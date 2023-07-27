Росгвардейцы изъяли у новокузнечанина незаконно хранящееся газовое оружие

В Новокузнецке привлечен к ответственности местный житель, который незаконно хранил у себя дома оружие самообороны.

В ходе проверки 50-летнего владельца гражданского оружия инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии обнаружили у него в сейфе неучтенный газовый револьвер. В отношении владельца был составлен административный протокол по ст. 20.10 КоАП РФ «Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию». В отношении нарушителя суд назначил административный штраф в размере 5 000 рублей, а также конфискацию незарегистрированного газового оружия.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия