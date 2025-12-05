Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Росгвардейцы нашли пропавшего жителя Кузбасса, которого разыскивала супруга

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек в торговой точке противоправные действия местного жителя, который находился в розыске. 

В вечернее время росгвардейцы прибыли к охраняемому магазину на проспекте Коммунистический по сигналу «тревога». Внутри торговой точки работники указали на предполагаемого виновника, у которого был обнаружен неоплаченный товар. Росгвардейцы задержали 35-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения для выяснения обстоятельств. В ходе проверки личности стражи правопорядка выяснили, что мужчина числился как пропавший без вести.

По предварительной информации, задержанный ушел из дома и не вернулся. Его супруга обратилась за помощью к правоохранителям. В это время пропавший горожанин после злоупотребления спиртным отправился в магазин за дополнительной порцией алкоголя. Мужчина попытался похитить крепкий напиток и закуску, но работники торговли своевременно заметили противоправные действия и вызвали наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства, а также для оповещения родственницы о найденном междуреченце, росгвардейцы передали мужчину инициаторам розыска.

Фото: Росгвардия 

kuzbassnews.ru
05/12/2025
