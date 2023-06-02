Росгвардейцы навестили воспитанников Окунёвского детского дома

В честь Дня защиты детей начальник Ленинского-Кузнецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии майор Андрей Рыжих навестил воспитанников детского дома в селе Окунево. Это уже стало доброй традицией, ведь росгвардейцы навещают маленьких подопечных уже более 10 лет, оказывая им внимание и заботу.

В этот особенный день майор Рыжих привез с собой сладкие подарки, которые были собраны специально для ребят. Несмотря на то, что детский дом расположен в отдаленном месте, это не мешает росгвардейцам оказывать поддержку и проводить профилактические беседы с детьми. Они также знакомят ребят со своей службой, рассказывают о своем опыте и приобщают их к ценностям законопослушного поведения.

«Мы не могли оставить детей без внимания в этот праздничный день. С воспитанниками у нас завязались особенные отношения, поэтому мы всегда с нетерпением ждем встречи», - поделился майор Андрей Рыжих.

Фото: Росгвардия