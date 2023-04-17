Росгвардейцы обеспечили безопасность масштабных культурно-массовых мероприятий в Кузбассе

В эти выходные в городах Кузбасса совместно с правоохранительными органами сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили правопорядок и безопасность участников международного космического фестиваля «Ночь Юрия Гагарина» и старт горнолыжного фестиваля Grelka Fest в Шерегеше.

В Кемерове и Новокузнецке прошли гала-концерты международного фестиваля «Ночь Юрия Гагарина». Концерты стали кульминацией серии мероприятий, посвященных Дню космонавтики, проходивших в Кузбассе в течение недели. Росгвардейцы обеспечили безопасность более 4 000 зрителей и участников мероприятий, среди которых были и гости из Вьетнама, Гвинеи, Египта, Индии, Судана и Китая. Кроме этого, участниками кемеровского гала-концерта стали и воспитанники классов Росгвардии школы №74. Ребята в ходе космического мероприятия посетили несколько тематических выставок, познакомились с представителями делегаций из других стран и посмотрели грандиозный концерт.

В курортном поселке Шерегеш сотрудники таштагольского филиала вневедомственной охраны Росгвардии в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечили правопорядок первых дней всероссийского фестиваля GrelkaFest. Гостями курорта стали любители горнолыжных видов спорта со всей России, в том числе из Москвы, Владивостока, Санкт-Петербурга, Симферополя, Сочи, Южно-Сахалинска и Красноярска. В течение недели росгвардейцы будут оказывать содействие в обеспечение безопасности участников и зрителей горнолыжного фестиваля, который завершиться масштабным концертом.

Во время проведения масштабных культурно-массовый мероприятий происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.

Фото: Росгвардия