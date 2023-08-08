Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы обеспечили безопасность массового фестиваля "Pro-Пикник" в Кузбассе

В Прокопьевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили безопасность нескольких тысяч участников двухдневного масштабного гастрономического фестиваля «Pro-Пикник».

 В течение двух дней росгвардейцы стояли на страже порядка и безопасности кузбассовцев и гостей из Новосибирска. Сотрудники Росгвардии осуществили контроль пропускного режима и обеспечили общественный порядок на локациях фестиваля. Фудкорты, развлекательные площадки, диджей-сет, концерт симфонического оркестра – только часть мест, где росгвардейцы обеспечили правопорядок.

 Благодаря слаженным действиям нарушений и происшествий на гастрономическом фестивале не допущено.

 

 

Фото: Росгвардия

Общество
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
08/08/2023
Общество
Прокопьевск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus