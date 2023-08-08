Росгвардейцы обеспечили безопасность массового фестиваля "Pro-Пикник" в Кузбассе

В Прокопьевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили безопасность нескольких тысяч участников двухдневного масштабного гастрономического фестиваля «Pro-Пикник».

В течение двух дней росгвардейцы стояли на страже порядка и безопасности кузбассовцев и гостей из Новосибирска. Сотрудники Росгвардии осуществили контроль пропускного режима и обеспечили общественный порядок на локациях фестиваля. Фудкорты, развлекательные площадки, диджей-сет, концерт симфонического оркестра – только часть мест, где росгвардейцы обеспечили правопорядок.

Благодаря слаженным действиям нарушений и происшествий на гастрономическом фестивале не допущено.

Фото: Росгвардия