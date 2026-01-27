Росгвардейцы обеспечили безопасность нуждающейся в помощи гражданки на улице города

В Ленинске-Кузнецком сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии своевременно оказали помощь местной жительнице, предотвратив возможную угрозу ее безопасности.

В вечернее время в ходе патрулирования улицы Гагарина сотрудники Росгвардии заметили гражданку, находившуюся на проезжей части. Росгвардейцы незамедлительно отреагировали на ситуацию и сопроводили девушку в безопасное место. В ходе проверки личности стражи правопорядка выяснили, что 24-летняя жительница города находится в розыске как без вести пропавшая.

По предварительной информации, ранее к правоохранителям обратилась мать девушки, сообщившая, что ее дочь ушла из дома в неизвестном направлении и может нуждаться в помощи.

Для дальнейшего разбирательства и возвращения в семью сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали найденную гражданку сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия