Росгвардейцы обеспечили безопасность предновогодних мероприятий в Кузбассе

В Кемеровской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса совместными усилиями с правоохранителями обеспечивали безопасность культурных мероприятий с массовым пребыванием граждан.

В Прокопьевске экипажи Росгвардии обеспечили безопасность предновогодней сельскохозяйственной ярмарки. В целях дополнительных мер безопасности маршруты патрулирования войск правопорядка были приближены к месту проведения мероприятия. Жители города смогли приобрести различные продовольственные товары региональных производителей, а также от гостей из ближайших регионов.

В Киселевске росгвардейцы контролировали правопорядок на открытии снежного городка. Стражи правопорядка несли службу в пеших патрулях, а для оперативного реагирования на изменение обстановки к месту массового скопления людей были приближены маршруты автопатрулей филиала вневедомственной охраны.

Нарушений и происшествий не допущено.

Фото: Росгвардия