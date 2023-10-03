Росгвардейцы обеспечили безопасность проведения чемпионата России по дзюдо в Кемерове

Основное внимание уделялось безопасности на мероприятии, что было обеспечено совместными усилиями Росгвардии и сотрудников органов внутренних дел. Росгвардейцы гарантировали порядок на трибунах, обеспечивали сохранность имущества гостей и участников чемпионата, а также контролировали доступ на территорию мероприятия. Дополнительные меры безопасности включали приближение экипажей Росгвардии к спортивным площадкам.

Чемпионат России по дзюдо проходил в Кемерове с 27 сентября по 1 октября на базе «Кузбасс-Арены». Более 500 спортсменов из 59 регионов России приняли участие в этом турнире.

Фото: Росгвардия