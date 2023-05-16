Росгвардейцы обеспечили безопасность участников на закрытии первенства России 2023 по кикбоксингу

В Кемерове в ледовом дворце «Кузбасс» при участии Росгвардии в охранных мероприятиях прошло закрытие первенства России по кикбоксингу. Всего в соревнованиях приняли участие около 1 000 спортсменов от 7 до 18 лет из 64 регионов страны.

Росгвардейцы во взаимодействии с органами внутренних дел обеспечили правопорядок на трибунах и обеспечили сохранность имущества гостей спортивного состязания.

Для кузбассовцев завершились соревнования двумя бронзовыми победами, двумя серебряными и двумя золотыми.

Всего за 13 дней проведения первенства России более 100 сотрудников вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу были задействованы в обеспечении правопорядка. Нарушений и происшествий не допущено.

Фото: Росгвардия