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Росгвардейцы обеспечили безопасность участников первого ночное забега в Кузбассе

 На территории спортивного комплекса «Кузбасс Арена» в Кемерове прошел первый ночной забег под названием «Светлячки», общественный порядок на котором обеспечили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Около 300 бегунов со всего Кузбасса стали участниками спортивного мероприятия. Участникам предстояло преодолеть дистанции в 1, 5 и 10 километров в темное время суток, освещая путь фонариками. Стражи правопорядка позаботились о безопасности участников на всем протяжении дистанций, следили за порядком на зрительских местах и обеспечивали безопасность на прилегающей территории.

 Каждый финишер, преодолевший дистанцию, был удостоен медали.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
25/07/2023
Спорт
Кемерово
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