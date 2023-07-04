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Росгвардейцы обеспечили безопасность всероссийского праздника в Кузбассе

 Около 10 тысяч зрителей и 3 тысяч участников собрались на различных мероприятиях на Московской площади. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с представителями правоохранительных органов не допустили нарушений общественной безопасности, а также осуществили контроль на пропускных пунктах.

 Во время празднования на мероприятии были установлены два рекорда России: кулинарный и спортивный. В постановке рекорда по поднятию гирь поучаствовало 100 спортсменов, среди которых и сотрудник кемеровского отдела вневедомственной охраны Росгвардии старший прапорщик Виталий Ткачев.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
04/07/2023
Общество
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