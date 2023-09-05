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Росгвардейцы обеспечили охрану порядка на товарищеском матче по хоккею с мячом в Кузбассе

 В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили общественную безопасность на товарищеском матче по хоккею с мячом между московской «Сборной Патриархии» и «Сборной Правительства Кузбасса».

Товарищеский матч стал открытием кубка губернатора Кемеровской области – Кузбасса, который прошел в ледовом дворце «Кузбасс». В целях безопасности участников и зрителей росгвардейцы провели обследование спортивного объекта перед началом соревнований. Кроме этого, стражи правопорядка обеспечивали контроль на досмотровых мероприятиях и непосредственно на трибунах.   

 Игра завершилась со счетом 10 – 4 в пользу гостей из Москвы. Нарушений общественного порядка во время матча не допущено.

 

 

Фото: Росгвардия

Общество
Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
05/09/2023
Общество
Спорт
Кемерово

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