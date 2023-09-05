Росгвардейцы обеспечили охрану порядка на товарищеском матче по хоккею с мячом в Кузбассе

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили общественную безопасность на товарищеском матче по хоккею с мячом между московской «Сборной Патриархии» и «Сборной Правительства Кузбасса».

Товарищеский матч стал открытием кубка губернатора Кемеровской области – Кузбасса, который прошел в ледовом дворце «Кузбасс». В целях безопасности участников и зрителей росгвардейцы провели обследование спортивного объекта перед началом соревнований. Кроме этого, стражи правопорядка обеспечивали контроль на досмотровых мероприятиях и непосредственно на трибунах.

Игра завершилась со счетом 10 – 4 в пользу гостей из Москвы. Нарушений общественного порядка во время матча не допущено.

Фото: Росгвардия