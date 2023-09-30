Росгвардейцы обеспечивают безопасность Чемпионата России по дзюдо в Кемерове

В Кемерове в эти дни при участии в охране правопорядка Росгвардии проходит Чемпионат России по дзюдо. Соревнования включают индивидуальные и командные схватки. Оценить возможности кемеровских спорткомплексов прибыл Александр Карелин.

Безопасность мероприятия усилена нарядами вневедомственной охраны Росгвардии. Совместно с сотрудниками органов внутренних дел росгвардейцы поддерживают порядок на трибунах, гарантируют сохранность имущества гостей и участников чемпионата, а также осуществляют контроль над доступом на мероприятие. В целях дополнительных мер к спортивным площадкам приближены экипажи Росгвардии.

Соревнования продлятся до 30 сентября.

Фото: Росгвардия