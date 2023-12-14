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Росгвардейцы обезопасили новокузнечанку, на которую напал сожитель

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в причинении телесных повреждений своей возлюбленной.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 31-летней новокузнечанки к многоквартирному дому на улице Транспортная. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого за кражу и грабеж 47-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков между сожителями произошел словесный конфликт из-за ревности у мужчины. В результате ссоры дебошир нанес несколько ударов горожанке. Женщина обратилась за помощью к соседям, которые сообщили о случившемся правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
14/12/2023
Происшествия
Новокузнецк
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