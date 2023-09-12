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Росгвардейцы обследовали подозрительные предметы, обнаруженные грибником

 В пригороде Кемерова взрывотехники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу проверили танковые снаряды, найденные местным жителем.

 В дежурную часть территориального управления Росгвардии поступило сообщение о том, что в районе лесополосы поселка Пригородный грибник обнаружил предметы, конструктивно схожие с боеприпасами. Прибывшие на место взрывотехники ОМОН «Оберег» обследовали около 40 единиц танковых снарядов, которые не представляли угрозы.

 Росгвардейцы поблагодарили местного жителя за бдительность и передали «болванки» для последующей утилизации.

 Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
12/09/2023
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