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Росгвардейцы оказали помощь горожанке, которая не могла вернуться домой из-за агрессивных действий возлюбленного

В областном центре экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого, который после совершения физического насилия в отношении 21‑летней горожанки не выпускал ее из квартиры знакомых.

В вечернее время росгвардейцы оперативно прибыли на сигнал о совершении противоправных действиях в отношении местной жительницы к многоквартирному дому. На адресе стражи правопорядка задержали 27-летнего кемеровчанина с признаками алкогольного опьянения, который после прибытия росгвардейцев выпустил подругу из запертой комнаты.

По предварительной информации, на фоне злоупотребления спиртными напитками задержанный мужчина в гостях у знакомых нанес телесные повреждения своей возлюбленной, после чего запер ее в одной из комнат. Потерпевшая сообщила о противоправных действиях своей родственнице, которая обратилась к правоохранителям. Кроме того, задержанный может быть причастен к повреждению телефона заявительницы стоимостью более 100 тысяч рублей.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия

Происшествия
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kuzbassnews.ru
09/11/2023
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