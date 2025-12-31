Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Росгвардейцы оказали помощь участникам ДТП

В поселке Тисуль сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, стали очевидцами дорожно-транспортного происшествия и оперативно пришли на помощь его участникам.

В утреннее время на улице Фрунзе росгвардейцы зафиксировали столкновение двух легковых автомобилей. По предварительной информации, 68-летний водитель автомобиля «Лифан» допустил столкновение с автомобилем 38-летнего тисульца «ВАЗ-2114». В результате удара один из автомобилей получил значительные повреждения и был отброшен на противоположную сторону проезжей части.

Росгвардейцы сразу же оцепили и обезопасили место ДТП, чтобы избежать новых происшествий. Они вызвали скорую помощь и приступили к осмотру пострадавших. Водитель автомобиля «Лифан» оказался заблокирован в салоне из-за повреждённой двери. Росгвардейцы помогли ему безопасно эвакуироваться. Второй участник ДТП покинул своё транспортное средство самостоятельно.

После передачи пострадавших медицинским работникам и прибытия сотрудников Госавтоинспекции экипаж вневедомственной охраны Росгвардии вернулся на маршрут  патрулирования.

 

Фото: Росгвардия

